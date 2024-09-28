لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمساعد رئيس جمهورية أوزبكستان

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سعيدة ميرضيائيفا، مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك في العاصمة الأوزبكية طشقند، وبحث معها سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وعلى كل الصعد التنموية بصورة عامة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ورحبت مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، مؤكدة أن الزيارة تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتسهم في دفع جهود تطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل الارتقاء بفرص التعاون وتوظيف مقومات التميز، التي يتمتع بها البلدان في تعزيز أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لديهما، لا سيما في القطاعات المتعلقة ببناء المستقبل، من خلال تشجيع مجالات الاقتصاد المعرفي والتطوير التكنولوجي، كذلك ما يتعلق بفتح المجال أمام القطاع الخاص، ومنح المزيد من التسهيلات الداعمة لرفع معدلات التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

كذلك تم استعراض آفاق التعاون في مجالات العمل الإعلامي المختلفة نظراً لما يتمتع به الإعلام من تأثير في النهوض بالمجتمعات وإشراكها في دفع مسيرة التنمية والتصدي للتحديات، التي يشهدها العالم في الوقت الراهن من خلال زيادة الوعي المجتمعي بكيفية التغلب عليها.

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