لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل. جاء ذلك على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

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ALBAYANNEWS: افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحاديافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

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