لـ«الحد من البيروقراطية».. البرتغال تعيد تنظيم مكاتب الهجرة والحدود لديها

وتحل «وكالة الاندماج والهجرة واللجوء» محل دائرة الأجانب والحدود التي كانت مسؤولة بشكل خاص عن مراقبة الحدود وتخصيص تصاريح الإقامة. وتم نقل صلاحيات الدائرة إلى هيئات أخرى عدة، وذلك في إطار هذا الإصلاح.

وستتم مراقبة الحدود من قبل شرطة الأمن العام والدرك، في حين ستتولى الشرطة القضائية مسؤولية التحقيقات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وستتولى «وكالة الاندماج والهجرة واللجوء» التي ستتخذ من لشبونة مقراً، مسؤولية القضايا الإدارية المتعلّقة بتنظيم وإدماج الأجانب.

ويتمثل الهدف من وراء إنشائها في الحد من البيروقراطية وتقديم خدمة أفضل للمهاجرين الذين يختارون العيش في البرتغال، حسبما قالت وزيرة الشؤون البرلمانية، الاشتراكية آنا كاتارينا مينديز لصحيفة «بوبليكو». وستكون وزارة الشؤون البرلمانية مسؤولة عن هذا الكيان الجديد. headtopics.com

وتعوّل الوكالة التي ينبغي أن تضم عدداً أكبر من الموظفين ومن نقاط استقبال للمهاجرين، على تحديث نظام معالجة طلبات الإقامة للتعامل مع ملفات عالقة يتخطى عددها 300 ألف، وفقاً لـ«بوبليكو». وشددت كاتارينا مينديز على أن البرتغال يجب أن تظل مرجعاً في مجال الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية في استقبال المهاجرين واللاجئين، مضيفة أنه بحلول نهاية العام ستكون الأولوية للم شمل العائلات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

«بديلاً لقوارب الهجرة».. السلطات البريطانية تحذر من التأشيرات التعليميةحذرت سلطات الهجرة البريطانية، الجامعات في بلادها من ارتفاع عدد الطلبة الأجانب الذين يطلبون اللجوء خلال الأشهر الأولى من وصولهم لبدء الدراسة... اقرأ أكثر ⮕

تنظيم النسخة الثانية من ملتقى النشر الرقمي في دبيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

«فودافون» تقترب من بيع 50% من وحدتها الإسبانية لـ«زيغونا»تقترب مجموعة «فودافون» من بيع حصة لا تقل عن 50% من أعمالها الإسبانية لشركة «زيغونا كوميونيكيشنز»... اقرأ أكثر ⮕

غوتيريش: الوضع في غزة يزداد يأساً ساعة بعد ساعةحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة داعياً مجدداً إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ«كابوس» إراقة الدماء... اقرأ أكثر ⮕

غارات مكثفة على شمال غزة.. وإسرائيل تقطع الاتصالاتكثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبطة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي للقطاع في أي ل اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تستعد للخروج من القائمة الرمادية لـ'الفاتف'موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕