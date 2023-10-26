لدعم الهجوم المضاد.. مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

والمبلغ الذي تصل قيمته إلى 150 مليون دولار خصّص بشكل أساسي لوسائل الدفاع الجوي، وذخيرة المدفعية والأسلحة المضادة للدبابات، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في البيان، إنّ «القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية، وهذا الدعم الإضافي سيساعدها على مواصلة التقدّم».

وشنّت أوكرانيا هجوماً مضاداً واسع النطاق في يونيو/ حزيران الماضي، في محاولة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الشرق والجنوب. وحتى الآن، أحرزت تقدّماً محدوداً للغاية. وإجمالاً، تعهّدت واشنطن التي تقود تحالف الدول التي تدعم أوكرانيا عسكرياً، أكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف منذ اندلاع الحرب في فبراير/ شباط 2022.

كذلك، طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس مبلغاً إضافياً قدره 61,4 مليار دولار، سيتمّ إنفاق 30 منها على الأسلحة، لمواصلة دعم المجهود الحربي الأوكراني.حمدان بن محمد: فخور باختيار الأمم المتحدة عمر العلماء عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي headtopics.com

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