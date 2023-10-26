لجنة قضاة الملاعب تؤكد الجاهزية لبقية مباريات الدوري

اطمأنت لجنة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة، على جاهزية قضاة الملاعب لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين، التي ستطلق مساء اليوم، من خلال الجولة السادسة.

حيث وقفت على كافة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية لدائرة قضاة الملاعب خلال الفترة الماضية، من دورات تدريبية ودورات صقل ومحاضرات نظرية وعملية، تهدف إلى تطوير أداء قضاة الملاعب، وتدارك أية ملاحظات برزت في الجولات السابقة.

وأثنت لجنة قضاة الملاعب خلال اجتماعها الأول، برئاسة سالم علي الشامسي، وبحضور حمد المزروعي نائب رئيس اللجنة، على أداء قضاة الملاعب الدوليين الذين أداروا منافسات دوري أبطال آسيا، وأشادت بالمستوى المتميز الذي ظهروا به خلال تلك المباريات. headtopics.com

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، الاستراتيجية العامة للارتقاء بالمنظومة التحكيمية خلال السنوات المقبلة، والتي تعتمد على الدفع بالعناصر الشابة، ومنحها فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، مع مواصلة تنظيم العديد من الدورات التدريبية النظرية والعملية، مع الاستعانة بالمحاضرين العالميين .

كما ناقشت كيفية الارتقاء بمنظمة تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، من خلال اعتماد مزيد من الحكام لتولي تلك المهمة، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تصقل خبراتهم، سعياً للأداء المتميز الذي يدعم مهمة حكام الساحة، ما يؤدي إلى إدارة متميزة للمباريات. headtopics.com

وعلم «البيان» أن لجنة قضاة الملاعب قررت إجراء تغيير في قائمة الدوليين، من خلال ترشيح حكم الدرجة الأولى المتميز محمد الهرمودي، للانضمام إلى القائمة الدولية مع بداية العام الجديد، بعد أن ظهر بمستوى طيب خلال الفترات الماضية، ونال الاستحسان خلال إدارته للعديد من المباريات، سواء في دوري المحترفين أو الأولى، سعياً لتوفير عنصر المنافسة الحميدة بين قضاة الملاعب، ومنح فرصة الترقي لكوادر المتميزة.

فيما تم تكليف طاقم تحكيم صربي بقيادة سردجان يوفانوفيتش، لإدارة مباراة الوحدة وضيفه اتحاد كلباء، والتي ستقام مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

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