لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة تعتمد 75 مليونا و824 ألف درهم لسداد مديونية 126 حالة من الحالات المعروضة عليها

وأكد سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (25) مبلغ 75 مليونا و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الخامسة والعشرين، بلغ مليارا و127 مليونا و310 آلاف و134 ألفا و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2212 مستفيداً.

وأكد سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (25) مبلغ 75 مليونا و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الخامسة والعشرين، بلغ مليارا و127 مليونا و310 آلاف و134 ألفا و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2212 مستفيداً.

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سلطان يعتمد 76 مليون درهم لمعالجة ديون 126 من مواطني الشارقةتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، مبلغ 75 مليوناً و824 ألف درهم لسداد مديونية 126 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية وفئة المتوفين... اقرأ أكثر ⮕

تنفيذاً لتوجيهات سلطان القاسمي.. لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تعتمد 76 مليوناً لسداد مديونية 126 حالةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يعتمد 76 مليون درهم لسداد مديونية المحكومين على ذمة قضايا ماليةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

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