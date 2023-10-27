لجنة بالأمم المتحدة: قلقون من تصاعد خطاب الكراهية الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

» الموجه من الإسرائيليين، بما في ذلك مسؤولون كبار، إلى الفلسطينيين منذ وقوع هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وانتقدت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف البيان الذي قالت عنه إنه «خذل جميع ضحايا مذبحة السابع من أكتوبر وضحايا الهجمات المعادية للسامية في أنحاء العالم». وتقول إسرائيل إن نحو 1400 شخص قُتلوا وأكثر من 220 احتُجزوا رهائن، عندما شنت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، تبعته هجمات إسرائيلية على غزة مستمرة منذ أسابيع. وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة، إن أكثر من سبعة آلاف فلسطيني قُتلوا في الضربات الجوية.

وصدر عدد متزايد من التقارير منذ بدء الصراع حول حوادث معادية للسامية في أماكن مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. وقالت اللجنة ومقرها في جنيف إنها «قلقة بشدة» إزاء التعليقات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك التعليقات التي أدلى بها مسؤولون وسياسيون وشخصيات عامة إسرائيليون كبار. ودعت اللجنة إسرائيل إلى التنديد بخطاب الكراهية والتحقيق في مثل هذه السلوكيات ومعاقبة مرتكبيها. headtopics.com

وأشارت اللجنة، إشارة محددة، إلى تعليقات أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول ضد الفلسطينيين، وقالت إن هذه اللغة «قد تحرض على أفعال الإبادة العرقية».

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