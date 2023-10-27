لبنان.. 29 ألف نازح جراء التصعيد الحدودي مع إسرائيل

نزح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري بين «حزب الله» وإسرائيل في المنطقة الحدودية، تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة.

وأوردت المنظمة، في تقرير، أن التصعيد عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان أدى إلى نزوح 28965 شخصاً ضمن الجنوب، حيث المنطقة الحدودية، والعاصمة بيروت ومنطقة بعبدا القريبة. وتبين تقارير المنظمة حول حركة النزوح ازدياده تدريجياً مع استمرار التصعيد؛ إذ أفادت المنظمة، الاثنين، بارتفاع بنسبة 37% في عدد النازحين، مقارنة مع آخر تقرير لها قبل ثلاثة أيام، وأشارت فيه إلى 21 ألف نازح.

وتوجه نازحون كثر إلى مدن وبلدات جنوبية غير حدودية، واختار آخرون الفرار إلى بيروت ومحيطها، أو مناطق أخرى في شمال ووسط البلاد. والتحق نازحون كثر بأفراد من عائلاتهم أو وجدوا منازل للإيجار، فيما لجأ آخرون إلى مراكز إيواء في مدينة صور الساحلية (جنوب) ومنطقة حاصبيا (جنوب شرق). headtopics.com

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلاً للقصف بين حزب الله وإسرائيل منذ شنّ حركة «حماس» في السابع من الشهر الحالي هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، التي ترد بقصف مركز على قطاع غزة. وأسفر التصعيد عن مقتل 58 شخصاً، أغلبيتهم مقاتلون من «حزب الله»، إضافة إلى مقاتلين من فصائل فلسطينية، وأربعة مدنيين وقُتل أربعة أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي. والجمعة، أعلن «حزب الله» استهداف مواقع إسرائيلية عدّة قرب الحدود بأسلحة ضمنها «صواريخ موجهة».

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدوره على منصة إكس، أن عدداً من القذائف التي أطلقت من لبنان سقطت في الأراضي السورية. وكانت المنظمة الدولية للهجرة حذرت قبل أيام من أن النزوح يراكم أعباء المجتمعات المضيفة على وقع الانهيار الاقتصادي المستمر في لبنان منذ 2019، والذي بات خلاله أغلبية السكان تحت خط الفقر، وباتت الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية والاستشفاء. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

اليمن: 42 قتيلاً ومصاباً و13 ألف نازح جراء إعصار «تيج»كشفت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن إعصار «تيج» الذي ضرب مؤخراً عدداً من المحافظات جنوبي شرق اليمن تسبب اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تعتزم تمديد خطة إخلاء المناطق الحدودية مع لبنان وغزةتعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية تمديد عملية إخلاء التجمعات السكانية على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان حتى 31 ديسمبر المقبل اقرأ أكثر ⮕

الدفعة الخامسة من المساعدات تدخل غزة دون وقوددخلت الدفعة الخامسة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، أمس الخميس، عبر معبر رفح الحدودي مع اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع البريطاني جهود خفض التصعيد في غزةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

محمد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع البريطاني خفض التصعيد في غزةاستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جرانت شابس وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تقصف لبنان بالفوسفور الأبيض.. والخط الأزرق «متقلب»قصفت القوات الإسرائيلية منطقتين في جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية، ما تسبب باندلاع حرائق وانفجار عدد من الألغام الإسرائيلية اقرأ أكثر ⮕