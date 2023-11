لا يوجد فريق في العالم يفوز بكل البطولات.. كولر مدرب الأهلي يعلق على وداعه الدوري الأفريقي

وودع الأهلي البطولة التي استحدثها الاتحاد الأفريقي (الكاف) مؤخرا إثر تعادله بدون أهداف مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في إياب قبل النهائي باستاد القاهرة. وخسر الأهلي، الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا، في مباراة الذهاب 1-صفر خارج أرضه ليفشل في هز شباك ضيفه في حضور جماهيري ضخم في العاصمة المصرية.

وأضاف كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة "لا يوجد فريق في كرة القدم يفوز بكل شيء ويحقق كافة البطولات. لقد خسرنا أمام اتحاد العاصمة الجزائري (في السوبر الأفريقي) لأننا كنا في بداية فترة الإعداد واليوم قدمنا مباراة جيدة غاب عنها التوفيق والحظ".

وفي رده على سؤال بشأن الدروس المستفادة من خسارة بطولتين في بداية الموسم قال المدرب السويسري "سنركز أكثر في المرحلة القادمة مع محاولة تجنب ضغط المباريات وتصحيح الأخطاء.وسيلتقي صن داونز في أول نهائي للدوري الأفريقي مع الوداد البيضاوي المغربي الذي تغلب 5-4 على الترجي التونسي في وقت سابق اليوم وذلك بعد فوز كل منهما 1-صفر على أرضه.

وأطلق الكاف البطولة المستحدثة في 20 أكتوبر الماضي بمشاركة ثمانية أندية، وتقام كافة مبارياتها بنظام الذهاب والإياب.

