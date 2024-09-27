لا يكفي التدريب المهني الجامعي لتلبية متطلبات سوق العمل

باحثون عن عمل: التدريب المهني في ال جامعات لا يكفي لتلبية متطلبات الوظائفأفاد عدد من خريج ي ال جامعات والباحثين عن عمل بأن الاعتماد على التدريب المهني، الذي يعد مساقاً أساسياً لتأهيلهم ل سوق العمل ، ليس كافياً للوفاء بمتطلبات الوظائف التي تتاح لهم، مشيرين إلى ضرورة تطويره وتحديثه لتمكينهم من اكتساب مهارات إضافية، من خلال الانخراط في بيئات عمل حقيقية، لتعزيز جاهزيتهم وتطوير قدراتهم.

وذكرت خريجة الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة، مزون الظنحاني، أنها لم تشعر بجاهزيتها الكاملة لسوق العمل بعد تخرجها، بسبب الخبرة المحدودة التي حصلت عليها خلال فترة تدريبها الجامعي، ما اضطرها إلى الالتحاق ببرامج تدريبية عدة في مؤسسات حكومية بالفجيرة، لتحسين خبراتها العملية. وأوضح أن المهارة والخبرة هما العنصران الرئيسان اللذان يسهمان في ترشيح طالب الوظيفة للحصول على فرصة عمل مقابل الخريجين الذين اكتفوا بالتدريب الجامعي فقط.

ولفتت إلى أنها حصلت على فرصتين تدريبيتين في مؤسسات حكومية بعد التخرج، استطاعت من خلالهما اكتساب مهارات جديدة ومعرفة متقدمة تتماشى مع التطورات الحالية في مجالها. وأكدت أن هذه البرامج أسهمت في تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات السريعة والمنافسة في سوق العمل.

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