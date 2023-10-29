لا يجب أن نضحك بل نبكي!.. ترامب يسخر من بايدن ويقلّده خلال مؤتمر انتخابي

ترامب (77 عاما) المرشح الرئاسي الرئيسي عن الحزب الجمهوري، انتقد الرئيس الحالي البالغ من العمر 80 عاما، ووصفه بأنه"غير كفء" و"فاسد"، وسخر من أخطائه العامة الأخيرة، مثل الظهور وكأنه تائه على خشبة المسرح بعد الخطب والتعثر على الدرج، بحسب ما نقلت صحيفة"نيويورك بوست"وقال ترامب:"لا يستطيع النزول من المسرح.. لا يمكنه الجمع بين جملتين..

ثم انتحل ترامب شخصية بايدن وبدأ في تقليده وهو يبتعد عن الميكروفون رافعا يديه في حيرة وسط المسرح، متسائلا:"أين أنا؟"، بينما علت ضحكات الجمهور. وأضاف:"بصراحة، لا ينبغي لنا أن نضحك، بل يجب أن نبكي. والحمد لله على وجود عناصر الخدمة السرية لأنهم أمسكوا به وأرشدوه إلى المخرج".وانتقد بايدن لتعثره في عدة مناسبات أثناء صعوده ونزوله من سلالم الطائرة الرئاسية أثناء السفر، قائلا إن الرئيس الأميركي يخرج الآن من سلم الأطفال. واستطلع آراء الجمهور حول تفضيلهم تلقيب بايدن بـ"جو النعسان" أو"جو الملتوي".

وبحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3.8%، وفق موقع"فايفثيرتيايت" المتخصص، وآماله عمليا معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه على الرغم من متاعبه القضائية.إسرائيل تنذر مستشفى"بالإخلاء الفوري".. وتستهدف باصا يقل مواطنين جنوب غزة headtopics.com

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