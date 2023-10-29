لا مزايدة على مواقف الإمارات المشرفة تجاه حرب غزة

طالعتنا بعض وسائل الإعلام المغرضة وجهاتها المشبوهة المحرضة.. والتي هي: دائماً ما تروج للإشاعات والأكاذيب البعيدة كل البعد عن جوهر الحقيقة وعينها.. وعن مواقف دولة الإمارات الإنسانية المشرفة.. وجهودها الدؤوبة المتواصلة لوقف نزيف القتال الدائر في قطاع غزة.. من أجل حماية جميع المدنيين العزل.. والذين لا ذنب لهم.. ولا حول ولا قوة..

وبالرغم من إدانة الهاشمي هجمات حركة حماس.. إلا أنها أكدت «أن جرائم حماس بحق المدنيين لا يمكن أن تبرر إطلاقاً سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة». داعية إسرائيل «أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.. وأن تضمن حماية المدنيين»، مؤكدة مجدداً «رفض الإمارات القاطع لأوامر إسرائيل بإخلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها، ومطالبة بإلغائها، ومحذرة من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكلٍ قسري.. والذي يهدد بنكبة جديدة..».

وتعكس حملة «تراحم من أجل غزة» مواقف وجهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخصوصاً من الأطفال والنساء.. والتي جمعت حتى الآن 800 طن من المواد الإغاثية الغذائية والصحية والطبية.. هذه هي القيم الإماراتية الأخلاقية والإنسانية النبيلة.. headtopics.com

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