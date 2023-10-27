لا أحد في أمان .. الاتحاد الأوروبي يطلب «ممرات إنسانية وهدنات» في غزة

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى "ممرات إنسانية وهدنات" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لإدخال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر حيث أكدت الأمم المتحدة أن "لا أحد في أمان".
وقبل اندلاع الحرب، كانت 500 شاحنة تدخل يوميا إلى قطاع غزة الخاضع لحصار بري وبحري وجوي فرضته إسرائيل بعد سيطرة حركة حماس عليه عام 2007 وشددته بعد هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر. وكان البيت الأبيض دعا الثلاثاء إلى ""هدنات إنسانية محدودة" لتسهيل إيصال المساعدات بدل وقف إطلاق نار "لن يفيد في هذه المرحلة سوى حماس" التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية.ففي السابع من أكتوبر تسلل مئات من عناصر حركة حماس إلى إسرائيل من قطاع غزة في هجوم غير مسبوق منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، ردت عليه الدولة العبرية بحملة قصف مركز على قطاع غزة وحشد قوات تحضيرا لهجوم بري.
وفي قطاع غزة، قُتل أكثر من سبعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جراء القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.وقال إيال شيني والد الجندية روني شيني (19 عامًا) المفقودة التي قد تكون بين الرهائن "مضى عشرون يوما والحكومة صامتة".وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية نشرت الخميس حجم الدمار وأحياء كاملة سويت أرضا جراء القصف. headtopics.com
وحذر الجيش الإسرائيلي منذ 15 أكتوبر سكان شمال قطاع غزة حيث يتركز القصف بصورة خاصة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا. وفر ما لا يقل عن 1,4 مليون فلسطيني من منازلهم منذ بدء الحرب بحسب الأمم المتحدة، هربا من القصف أو بسبب الإنذار الإسرائيلي.وبحسب الأمم المتحدة، عاد حوالي ثلاثين ألف نازح إلى شمال القطاع في الأيام الأخيرة.
ونفذ الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس "عملية محددة الهدف" في شمال القطاع استخدم فيها دبابات، في إطار تحضيره لهجوم بري أعلن عنه مرارا وأكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الأربعاء متوعدا بـ"القضاء على" حماس. headtopics.com