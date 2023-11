لايبزج يودع كأس ألمانيا بعد الخسارة أمام فولفسبورج

وازدادت الأمور صعوبة لفريق لايبزج للعودة في نتيجة اللقاء، بعدما طرد يوسف بولسن في الدقيقة 56 عقب حصوله على إنذار ثاني لقيامه بعرقلة ماتياس سفانبيرج. وكان لايبزج يهدف للحصول على لقبه الثالث على التوالي في الكأس بعدما توج باللقب في موسمي 2021 / 2022 و2022 / 2023.

وتأهل شتوتجارت لدور الـ16 بفضل الهدف الذي سجله دينيز أونداف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وكان أونداف يلعب بدلا من سيرهو جيراسي، الذي استبعد من اللقاء بسبب إصابة في أوتار الركبة.في الوقت نفسه، فاز فريق هومبورج، الناشط بالدرجة الرابعة، على جروتر فيورث 2 / 1.

كما تأهل فريق سانت باولي بعد فوزه على شالكه 2 / 1 ، وبوروسيا مونشنجلادباخ بعد فوزه على هايدنهايم 3 / 1 وكايزرسلاوترن بعد فوزه على كولون 3 / 2.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

