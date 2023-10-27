لام تراخي اللاعبين .. الغساني: قمة الوصل كانت جرس إنذار

اتفق يحيى الغساني، نجم شباب الأهلي (الفرسان الحمر)، مع ماركو نيكوليتش، مديره الفني، حول الاستفادة من الخسارة الماضية أمام الوصل (الإمبراطور).

وكان الفرسان الحمر قد تكبّدوا الهزيمة بنتيجة 3-2 في موقعة ذهاب الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. يعود شباب الأهلي إلى دوري أدنوك للمحترفين حيث تنتظره قمةٌ ثانيةٌ ضد النصر (العميد) ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.وحمّل صاحب المباريات الدولية الـ11 والأهداف الـ3 بشعار منتخبنا الإماراتي لاعبي الفرسان الحمر مسؤولية الهزيمة، متهما إياهم بـ"التراخي".

وأكد الغساني متحدثا عن مواجهة الوصل، "لقد تعلمنا منها، وأخذناها بطريقةٍ إيجابيةٍ. وهي دافعٌ لنا لمواصلة مشوارنا نحو الدفاع عن لقبنا في الدوري". وعن القمة النارية المرتقبة ضد العميد، شدد صاحب القميص رقم 70، "كل المباريات صعبة .. وكل مباراةٍ من وجهة نظري هي ديربي". headtopics.com

وأضاف الغساني، "هدفنا النقاط الثلاث لكي نحافظ على صدارتنا لجدول ترتيب المسابقة، والفوز من شأنه تعزيز معنوياتنا".العرض الأمثل للموقع يكون على المتصفحات التالية | إنترنت اكسبلورر 10 فما فوق، فيرفوكس، سفاري و كروم

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نيكوليتش 'يثمّن' الهزيمة من الوصل .. ويخفي غياباته عن قمة النصر تحفّظ ماركو نيكوليتش، المدير الفني لشباب الأهلي (الفرسان الحمر)، على غياباته قبل خوض الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين. وستشهد الأمسية موقعةً بين الفرسان الحمر والنصر (العميد) على أرضية "استاد راشد" في دبي. وينفرد شباب الأهلي حاليا بصدارة المسابقة بـ13 نقطةٍ في جعبته، بينما جمع العميد 6 نقاطٍ مكّنته من الحلول في المركز التاسع. اقرأ أكثر ⮕

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