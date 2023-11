لاعب سابق لسان جيرمان: هالاند أحق بالكرة الذهبية من ميسي

وتابع روثن هجومه على اللجنة المنظمة للجائزة: «عليكم أن تتوقفوا عن الهذيان، ميسي فاز بكرتين ذهبيتين في الـ4 سنوات الأخيرة. أخبروني أنه يجب منح المصداقية لهذه الجائزة لكن ما الذي تبقى من مصداقيتها ؟». في المقابل، كشف أحد المؤثرين الذين حضروا حفل الجائزة في العاصمة باريس عن تركيزه كاميرا هاتفه على وجه هالاند عندما كان جالساً وظل المؤثر يهتف «هالاند، هالاند»، لكن المهاجم شعر بالانزعاج من تصرفه وطلب منه التوقف.

وحافظ هالاند على رباطة جأشه وهو يرى الكرة الذهبية تذهب لميسي وقال بعد تلقيه جائزة غيرد مولر لأفضل هداف: «أريد التقدم بالشكر لمانشستر سيتي، لكل من في النادي وأتقدم بالشكر أيضاً لعائلتي وجميع من حولي الذين أوصلوني لما أنا عليه الآن».

وشوهد النجم النرويجي مساء الثلاثاء وهو يستمتع برحلة تسوق في باريس برفقة خطيبته ايزابيل ثم تناولا العشاء في مطعم «أفنيو» على بعد مسافة قصيرة من قوس النصر.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «ملك الكرة الذهبية» يريد الاستمتاع باللعب مع الأرجنتينفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميسي يكسب.. وزوجته تخسر فوق السجادة الحمراءخطفت إيزابيل هاوسينغ خطيبة النجم النرويجي هالاند الأنظار من أنتونيللا زوجة ميسي، بإطلالة ذهبية في حفل الكرة الذهبية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: أول تعليق من مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تعليق ساخر من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبيةيبدو أن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، لم ينل إعجاب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: ميسي يتوج بلقب أفضل لاعب ونادي إسباني يغضب من حفل الكرة الذهبيةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «عقب فوزه بالكرة الذهبية».. ميسي يصدم جماهير سان جيرمانأدلى الأرجنتيني ليونيل ميسي بتصريحات صادمة ضد جماهير فريقه السابق باريس سان جيرمان عقب فوزه بجائزة الكرة الذهبية، الاثنين...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕