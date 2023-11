لاعبو اليونايتد يشتكون من ملابسهم | صحيفة الخليج

ووفق التقرير، تخلى الحارس الكاميروني أونانا عن زيه بعد الفوز على شيفيلد يونايتد 2-1 في 21 أكتوبر وفضل ارتداء نسخة واسعة من التي تباع في المتجر للمشجعين. وأكد أونانا من جهته مشاركته في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الفترة من 11 يناير إلى 13 فبراير المقبل.

وسيلجأ المدرب تن هاج لحارسه الاحتياطي توم هيتون، لأن صفقته الصيفية ألتاي بايندير لم يختبر في الدوري الإنجليزي ما عزز التكهنات بإمكانية عودة دي خيا لحراسة الفريق بعقد قصير الأجل.

