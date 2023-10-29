لابا «ظاهرة العين» يعود بثنائية ويقترب من «الجلاد»

وإذا كان النصر قد حرم الزعيم من القمة في المرحلة السابقة، فقد عاد «العميد» ليكون محط كل اهتمام بعدما عرقل شباب الأهلي حامل اللقب وأجبره على التعادل في استاد راشد، ليمنح الزعيم «أسيست» العبور نحو القمة من جديد.

لم يرأف العين بحال الضيف، ولم يتوقف عند النقص العددي، بل واصل الإبحار نحو مرمى الضيف، ليسجل ثلاثية كان منها ثنائية بتوقيع الجلاد لابا. واقترب النجم التوغولي من رقم «الجلاد» الغاني اسمواه جيان، بعدما رفع لابا رصيده بهذه الثنائية في شباك الإمارات إلى 92 هدفاً، ليصبح على بعد 5 أهداف فقط من معادلة أفضل هدافي العين الأجانب تاريخياً في دورينا.

أما إيريك الظهير الطائر، فقد تحول إلى «أيقونة» على مستوى التحول وتغيير موقعه، حتى بات أقرب إلى جوكر ومكوك يظهر في كل مكان وبتوقيت يسهم في تغيير مجرى المباريات. ورفع إيريك جورجينس رصيده العام في دورينا، إلى 13 تمريرة حاسمة، منها 7 للعملاق التوغولي لابا، بينما أصبح في جعبة الظهير الأيسر 5 أهداف. headtopics.com

وكان تدخل خالد عيسى كفيلاً لضمان تأكيد فوز الزعيم، وعدم منح المنافس فرصة العودة من جديد إلى المجريات وتقليص الفارق إلى 3-2، وحينها كانت المباراة قد تذهب نحو منعطف آخر.وواصل العين كتابة سلسة الأرقام التاريخية مع الزعيم، بعدما حقق الفريق تحت قيادته فوزه ال11 في 12 مباراة لعبها الفريق تحت قيادة مدرب أياكس أمستردام السابق.

وفتح أداء العين محلياً وقارياً أعين بعض المراقبين الخليجيين، حيث أصبح المدرب محط اهتمام بعض الفرق الخليجية الكبيرة التي بدأت رصد المدرب وأداءه وأسلوب التعامل من أجل وضعه في قائمة المدربين المفضلين لديها. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

ريال مدريد يعود من بعيد وبيلينغهام يضرب برشلونة بقدم من حديدتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

بلاناجوما يعلن عن هدفه من مواجهة العين رفع لويس بلاناجوما، المدير الفني للإمارات (الصقور)، راية التحدي قبل الحلول ضيوفا على "استاد هزاع بن زايد". وسيصطدم الصقور، أصحاب المركز 11 بـ5 نقاطٍ في رصيدهم، بالعين (الزعيم)، الثالث حاليا بـ12 نقطةٍ في جعبته، ضمن سادس جولات دوري أدنوك للمحترفين. اقرأ أكثر ⮕

«جائزة العلم الأخضر العالمية» لـ 13 حديقة بالعينحصلت 13 حديقة من حدائق مدينة العين على جائزة العلم الأخضر العالمية 2023، منها 7 حدائق تشارك لأول مرة في الجائزة اقرأ أكثر ⮕

العين الأهلية للتأمين: برنامج «الرعاية المدرسية والعائلية» يوفر التغطية للالتزامات من دون انقطاعموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

النصر يعود بالتعادل أمام شباب الأهلي و3 حالات طرد من صفوف 'الفرسان' في 'ديربي دبي'موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

العين يقبل هدية النصر.. ويغرد وحيداً في الصدارةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕