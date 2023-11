كييف: روسيا تهاجم 9 مناطق في مقاطعة سومي بأوكرانيا

هاجمت روسيا 9 مناطق في مقاطعة سومي بشرق أوكرانيا اليوم الأربعاء، حسبما أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية.ولم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية المدنية، بحسب الصحيفة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: أوكرانيا تنفي ضلوعها في اضطرابات مطار داغستانقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، الاثنين، إن كييف ليس لها علاقة بالاضطرابات المناهضة لإسرائيل في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة في روسيا...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: القوات الروسية تدمر ورشة تصنيع زوارق وطائرات مسيّرة في أوديسادمرت روسيا ورشة تصنيع زوارق وطائرات مسيرة في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، في إطار الحرب الدائرة بين الجانبين، وأعلن

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال سياسي موالٍ لموسكوأعلنت روسيا، الثلاثاء، توقيف شخص اتّهمته بالتورّط في محاولة اغتيال زعيم انفصالي أوكراني بارز مؤيد لموسكو بأوامر من كييف.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: روسيا تندد بـ «تدخل خارجي» في اقتحام مطار في داغستاننددت روسيا، الاثنين، بوجود «تدخل خارجي» في أعمال شغب مناهضة لإسرائيل، أدت إلى إغلاق مطار في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة في منطقة القوقاز، الأحد.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات تجدد المطالبة بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في كافة مناطق سورياجددت دولة الإمارات، الاثنين، مطالبتها بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في كافة مناطق سوريا، مشددة على أهمية مواصلة مكافحة تهديدات الإرهاب، خاصة مع استمرار تنظيم «داعش» الإرهابي في شن الهجمات.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مركز شرطة في ساسكس يكفي لمقعدين | صحيفة الخليجافتتحت الشرطة البريطانية أصغر مركز لها في مقاطعة ساسكس، وسط مدينة كراولي، عند تقاطع مزدحم للمشاة، وتبلغ

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕