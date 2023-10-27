كيف يعرف رادوي وإيسايلا تفكير بعضهما بعضا .. مدرب البطائح يشرح

تحدّث ميريل رادوي، المدير الفني للبطائح (الراقي)، على الفهم المتبادل بينه وبين دانييل إيسايلا، المدير الفني لعجمان (البرتقالي).

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان ضمن سادس جولات دوري أدنوك للمحترفين على "استاد خالد بن محمد" في إمارة الشارقة. وتختلف وضعيتا الفريقين، فالبرتقالي في المركز الـ13 وقبل الأخير برصيدٍ يقتصر على نقطتين، بينما حصد الراقي 7 نقاطٍ دفعت به إلى المركز الـ7.

وقال رادوي عن مواطنه الروماني، "أعرف إيسايلا جيدا. واجهته حينما كنت لاعبا، ولكني أواجهه كمديرٍ فنيٍ لأول مرة". وأكمل بهذا الصدد، "عملنا معا في المنتخب الروماني للشباب تحت 21 سنة. كان هو المدرب وأنا المدير الرياضي، فعلاقتنا الشخصية جيدة جدا، وعلى مستوى كرة القدم، فأنا أعرف ما يفكر فيه، وهو يعرف ما أفكر أنا فيه". headtopics.com

وعن اللقاء ضد عجمان، صرّح رادوي، "سنواجه فريقا يعاني، ويمتلك نقطتين فقط في الدوري .. ستكون مباراةً صعبةً علينا إذا لم نركز طوال دقائقها التسعين". ولم يخفِ ابن الـ42 عاما إعجابه بالخصم، مشددا، "البرتقالي فريقٌ جيدٌ، وقد ظهر بشكله الحقيقي أمام الوصل (الإمبراطور)، فقدم أداءً جيداً، خصوصا على المستوى الدفاعي".

وواصل رادوي، "عجمان دائما ما يفوز على من يفقدون تركيزهم، فهو يضم لاعبين إماراتيين وأجانب جيدين، ويغلق المساحات، ويلعب بتماسكٍ كبير، ويعتمد على الهجمات المرتدة".

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