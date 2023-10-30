كيف أصبحت «مدينة إكسبو دبي» نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة؟

، وقال التقرير إنه في أكتوبر من العام 2022 تم تحويل موقع معرض إكسبو دبي 2020، في دولة الإمارات إلى «إكسبو سيتي دبي»، وتهدف المدينة بحسب التقرير والتي تعتبر نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، إلى تعزيز مساهمتها في مجال الاستدامة على مستوى الدولة والعالم.

، وقال التقرير إنه في أكتوبر من العام 2022 تم تحويل موقع معرض إكسبو دبي 2020، في دولة الإمارات إلى «إكسبو سيتي دبي»، وتهدف المدينة بحسب التقرير والتي تعتبر نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، إلى تعزيز مساهمتها في مجال الاستدامة على مستوى الدولة والعالم.

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«دبي للفروسية» يحدد أوزان الفرسان في سباقات القدرةأعلن نادي دبي للفروسية تحديثات تخص الوزن المسموح به لكل فارس أو فارسة للمشاركة في جميع سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة للموسم الجديد 2023-2024... اقرأ أكثر ⮕

جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع شركة غراسياوقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة غراسيا، التي تعمل في مجال الحلول المستدامة لقطاع الزراعةrn اقرأ أكثر ⮕

إعلان الفائزين في مهرجان دبي لمسرح الشبابأعلنت لجنة تحكيم الدورة الـ 14 لمهرجان دبي لمسرح الشباب، مساء أمس السبت، في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان... اقرأ أكثر ⮕

دبي.. ملتقى مذاقات عالمية في مركزي القهوة والشاييلعب مركزا القهوة والشاي في «جبل علي» التابع ل«مركز دبي للسلع المتعددة» دوراً رئيسياً في تكريس مكانة دبي باعتبارها لاعباً محورياً في سلسلة التوريد العالمية. اقرأ أكثر ⮕

اختتام مهرجان دبي لمسرح الشباب الـ 14' وتكرم مبدعيهدبي في 29 أكتوبر / وام / اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي 'دبي للثقافة' فعاليات 'مهرجان دبي لمسرح الشباب' في نسخته الـ 14، التي نظمتها على مدار 7 أيام، بحفل شهد تكريم فرسان المسرح، على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، التي استضافت 6 عروض مسرحية مستلهمة من الواقع، قدمتها فرق مسرح دبي الأهلي ودبي الوطني وجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح... اقرأ أكثر ⮕

«شرطة دبي» بطل سباق نزوى للدراجات | صحيفة الخليجسيطر فريق شرطة دبي للدراجات على المراكز الثلاثة... اقرأ أكثر ⮕