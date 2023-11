كيبانو يعد الجزيرة: ما زال لدي الكثير لأقدمه

ويستعد فخر أبوظبي لاستضافة الشارقة (الملك) في "استاد محمد بن زايد" لخوض إحدى المواجهات القوية للجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين. ويتجاور الفريقان في جدول ترتيب المسابقة، فالملك يمتلك 12 نقطةً في المركز الرابع مقابل 10 نقاط في جعبة الجزيرة، الخامس.وعبّر الدولي الكونجولي عن الحالة الطيبة التي يمر بها فخر أبوظبي، قائلا، "لدينا فريقٌ جيدون، ولاعبون جيدون في كل مركز".

واسترسل اللاعب الذي مثّل منتخبات فرنسا للمراحل السنية، "(لدينا) أيضا مديرٌ فنيٌ رائعٌ يعرف جيدا كيف يجعلنا نلعب، ونكون متقاربين كمجموعة". وأوصى كيبانو، "علينا الآن تقديم كل ما لدينا داخل أرضية الملعب، وأن نكون واثقين من أن الأشياء الجيدة ستحدث لنا في الموسم".

