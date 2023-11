كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب الحرب على غزة

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزةبلينكن يزور إسرائيل الجمعة ويتوقف في محطات أخرى بالمنطقة

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: رغم مخاوف توسع الصراع .. الطيران الإسرائيلي يستهدف درعاأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أنه قصف أهدافاً عدة في سوريا رداً على إطلاق صواريخ، رغم تزايد المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية الحرب في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: بقصف مدفعي وجوي.. الجيش الإسرائيلي يهاجم غزة من 5 محاورفيما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم 26 على التوالي، هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة غزة الساحلية من 5 محاور بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي.كما وقعت اشتباكا

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: تشيلي: استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل للتشاور في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني في قطاع غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: النفط يتراجع 2% مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب في الإمداداتانخفضت أسعار النفط بأكثر من 2%، الاثنين، مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: العريان: حرب غزة تزيد مخاطر انتقال العدوى إلى الأسواققال الخبير الاقتصادي محمد العريان: «إنه مع دخول الحرب في قطاع غزة أسبوعها الرابع، فإن المخاطر على الاقتصاد العالمي تتزايد».

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕