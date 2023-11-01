كولومبيا تتظاهر للمطالبة بتحرير والد نجم ليفربول

وشارك دياز متابعيه صورة الدعوة لتنظيم تظاهرة شعبية بقمصان تحمل صورة والده لويس مانويل وقال عبر إنستجرام: «أدعو جميع أفراد المجتمع لجلب الشموع وإنارة شعلة الأمل وحث الخاطفين على تحريره فوراً». وحمل مجتمع بارانكاس البالونات البيضاء وصور والد اللاعب الكولومبي فيما تنفذ الشرطة حملات تفتيش واسعة على الحدود مع فنزويلا وحملة للبحث عنه في جبل بيريخا خشية تهريبه للبلد المجاور. وقال مصدر في الشرطة إن والد دياز ووالدته سيلينيس مارولاندا كانا بصدد شراء بطيخ عندما هجم عليهما أشخاص مسلحون على دراجات نارية وبعد إطلاق الشرطة عملية للعثور عليهما تخلى الخاطفون عن سيارة دياز المسروقة وواصلوا الهرب بـ3 دراجات نارية اثنتان منها مسروقة من مدنيين.
وأطلق سراح والدة دياز بعد نشر الشرطة مكافأة بـ40 ألف إسترليني تقريباً لمن يدلي بمعلومات عن الجريمة، لكن والده بقي في يد العصابة ونصح أقارب دياز ببقائه في إنجلترا خشية تعرضه لمكروه إن عاد لكولومبيا الآن.أخبار من الإمارات
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕