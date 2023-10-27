كوريا وإسبانيا تتصدران 'مونديال جولف السيدات' بأبوظبي في ختام منافسات الجولة الثالثة

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تقاسم منتخبا كوريا الجنوبية واسبانيا صدارة الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم للجولف للهواة للسيدات، " كأس إسبيريتو سانتو"، والمقامة حاليا في نادي أبوظبي للجولف بنسختها الـ30، وتختتم الأحد المقبل.وتقام منافسات البطولة للمرة الأولى في أبوظبي والشرق الأوسط بمشاركة 36 فريقا، وينظمها اتحاد الإمارات للجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتلاشى طموح الفريق السويدي للاحتفاظ باللقب بعد تراجعه للمركز الرابع عشر برصيد إجمالي 5 ضربات تحت المعدل، فيما يتواجد المنتخب المغربي في المركز 22 في ختام الجولة الثالثة برصيد ضربتين فوق المعدل. وحقق الفريق الإماراتي الذي يشارك للمرة الأولى، أفضل نتيجة له في الجولة الثالثة بتسجيل ضربة واحدة فوق المعدل بمجموع 145 ضربة، ليكون رصيد الفريق الإجمالي 16 ضربة فوق المعدل.

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