كلوب: صلاح من 'طراز عالمي' وتطور ليصبح لاعبا شاملا

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن دور محمد صلاح في ليفربول تطور بشكل كبير منذ وصوله إلى أنفيلد وأن اللاعب المصري يمثل تهديدا كبيرا لأي منافس حتى لو لم يسجل.

وأحرز صلاح هدفه رقم 43 في أوروبا مع ليفربول في الفوز 5-1 على تولوز أمس الخميس في الدوري الأوروبي، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجلها أي لاعب لأي من أندية انجلترا.واللاعب البالغ من العمر 31 عاما بات على بعد خمسة أهداف عن تسجيل 200 هدف في مسيرته اجمالا مع ليفربول، وأوضح كلوب كيف تحول مهاجم روما السابق من جناح سريع إلى صانع ذكي للمساحات لصالح زملائه في الفريق.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة "الشاب مو هو لاعب فائق السرعة ويمكنه التقدم من الخلف...منذ قدومه إلى هنا، ومنذ اليوم الأول كان عليه القيام بأشياء مختلفة. تأقلم بشكل جيد للغاية. "(صلاح) هو صانع اللعب في خط الهجوم وربما كان أكثر من بوبي (فيرمينو) في إعداد الهجمات حيث لا تحتاج (في ظل وجوده) إلى لاعبين يتراجعون إلى الخلف قليلا..هذا ليس جيدا على أي حال لأنك تحتاج إلى لاعبين (مثله) في منطقة الجزاء."غير هذا من مركز مو بالتأكيد، وهو ذكي بما يكفي للتكيف مع كل هذه الأمور المختلفة".وأضاف كلوب "أعتقد أنه إذا قمنا بفحصه، فإن غالبية عظام جسده ربما تكون بعمر 19 أو 20 عاما، لأنه يحافظ على نفسه في مثل هذه الحالة الجيدة. headtopics.com

ويستضيف ليفربول منافسه نوتنجهام فورست بعد غد الأحد، وقال كلوب إنه يأمل في رؤية لاعبه السابق ديفوك أوريجي في تشكيلة المنافس. ولعب البلجيكي دورا رئيسيا في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 بتسجيل أهداف في قبل النهائي والنهائي."لكن بعيدا عن ذلك، لا أتمنى له مباراة جيدة، هذا واضح!".

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