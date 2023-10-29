كلباء تحتضن سلسلة من الفعاليات البحرية

وأكد نبيل المزروعي رئيس مؤسسة المياس للألعاب الترفيهية والبحرية، أنهم بصدد تنظيم عدد من الفعاليات والسباقات البحرية المتنوعة على بحرية كلباء في الثاني من ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد، وذلك في إطار الترويج السياحي لمدن الساحل الشرقي وجذب عشاق الرياضات البحرية والعائلات من مختلف أنحاء الدولة وخارجها وتلبية تطلعات كافة الزوار من مختلف فئات المجتمع على اختلاف أهتماماتهم بما يمنحهم الفرصة للاستمتاع بلحظات لا تنسى مليئة بالإثارة والتشويق، كاشفاً النقاب عن...

وأكد نبيل المزروعي رئيس مؤسسة المياس للألعاب الترفيهية والبحرية، أنهم بصدد تنظيم عدد من الفعاليات والسباقات البحرية المتنوعة على بحرية كلباء في الثاني من ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد، وذلك في إطار الترويج السياحي لمدن الساحل الشرقي وجذب عشاق الرياضات البحرية والعائلات من مختلف أنحاء الدولة وخارجها وتلبية تطلعات كافة الزوار من مختلف فئات المجتمع على اختلاف أهتماماتهم بما يمنحهم الفرصة للاستمتاع بلحظات لا تنسى مليئة بالإثارة والتشويق، كاشفاً النقاب عن توقيع عقد شراكة لمدة 5 سنوات مع هيئة الشارقة والاستثمار (شروق) سيتم من خلاله توفير العديد من القواب الحديثة وقوارب الكاياك والمحامل الخشبية والشراعية والدراجات المائية لإنجاح السباقات، إضافة الى «عبرة البانتون» للرحلات الترفيهية، كما أعلن المزروعي عن تنظيم بطولة الوفود العربية لقوارب الكاياك على بحيرة كلباء.

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