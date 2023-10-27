كشف «الاضطراب ثنائي القطب» بفحص دم | صحيفة الخليج

، لأنه غالباً ما يشخص الاضطراب ثنائي القطب بشكل خاطئ باضطراب اكتئابي كبير لأن كلاهما له العديد من الأعراض المتشابهة، لكنهما يحتاجان إلى علاجات دوائية مختلفة.

وقال د. جاكوب توماسيك، الأستاذ في الجامعة، والباحث الرئيسي في الدراسة: «يشخص فحص الدم الجديد الحالة المرضية بدقة عالية وذلك باستخدام المؤشرات الحيوية، ما يسمح للأطباء بالتمييز بين الاضطراب الاكتئابي الشديد والاضطراب ثنائي القطب».

وأضاف: «يؤثر الاضطراب ثنائي القطب في نحو 80 مليون شخص على مستوى العالم، لكن بالنسبة لما يقرب من 40 ٪ من المرضى، يتم تشخيصه بشكل خاطئ على أنه اضطراب اكتئابي كبير». وأجرى الباحثون تقييماً للصحة العقلية عبر الإنترنت للفترة من 2018 إلى 2020 في بريطانيا «بلد الدراسة»، شارك فيه 3000 مشارك، أجابوا عن 600 سؤال، شمل مجموعة من الموضوعات ذات صلة باضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك نوبات الاكتئاب السابقة أو الحالية، والقلق العام، وأعراض الهوس، والتاريخ العائلي أو تعاطي المخدرات، واختير بعد ذلك 1000 مشارك لإرسال عينة من دمهم عن طريق وخز الإصبع، وحللوا أكثر من 600 مستقلب مختلف باستخدام مطياف الكتلة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

كشف «الاضطراب ثنائي القطب» بفحص دم | صحيفة الخليجطور باحثون بريطانيون في جامعة كامبريدج طريقة جديدة لاستخدام المؤشرات الحيوية في فحص الدم لتشخيص الاضطراب ثنائي القطب بشكل أكثر دقة... اقرأ أكثر ⮕

استطلاع: نصف الإسرائيليين يعارضون شن هجوم بري على غزة «فوراً»كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة معاريف الإسرائيلية، الجمعة، أن حوالى نصف الإسرائيليين يعارضون شن عملية عسكرية برية «فوراً» في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجروف الجليدية في أنتاركتيكا | صحيفة الخليج(إندبندنت) تبين أن أكثر من 40% من الجروف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) قد تقلص حجمها، ولم يظهر نصفها تقريباً «أي علامة على التعافي»، حسب ما قال عدد من العلماء، موضحين أن مرد هذه الظاهرة إلى تغير المناخ في الغالب. اقرأ أكثر ⮕

روبوت لَيِّنٌ للاستخدامات الطبية | صحيفة الخليجابتكر باحثون كنديون في جامعة واترول، روبوتاً ليناً ودقيقاً قابلاً للتشكل مصنوعاً من مواد ذكية ومتقدمة، لجعل العمليات الطبية أكثر سهولة وكفاءة اقرأ أكثر ⮕

900 ورشة في معرض الشارقة للكتاب | صحيفة الخليجستّ مساحات تفاعليّة يقدّمها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته ال 42 لهذا العام؛ ينظّم خلالها 900 ورشة اقرأ أكثر ⮕

«حروف عربية» تحتفي بعباس البغدادي | صحيفة الخليجعن ندوة الثقافة والعلوم في دبي، صدر العدد الجديد رقم (56) من فصلية «حروف عربية» في 110 صفحات من الطباعة الملونة الفاخرة اقرأ أكثر ⮕