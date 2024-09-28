كرّمت جامعة ساليرنو الطبية رئيس مكتب الإعلام الوطني الإماراتي

كرّمت جامعة ساليرنو الطبية الإيطالية العريقة، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد ، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، «رئيس دائرة الصحة - أبوظبي السابق»، ب جائزة الجامعة الطبية الساليرنية، وذلك بحضور عبدالله السبوسي، سفير الدولة لدى إيطاليا.

وقال معاليه: «إن من يستحق هذه الجائزة وهذا التكريم، هو الداعم الأول لنا جميعاً ومذلل العقبات، وملبي المستحيلات، والمتابع لكافة التفاصيل مهما صغرت، والمشكلات مهما كبرت، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

وأشار معاليه إلى أن أكبر تحدٍ واجه فريق العمل الطبي كان وجود أكثر من 200 جنسية بالدولة، بخلفيات متعددة ومتباينة، ولكن ثقتهم في الإمارات سهلت توعيتهم، وجعلتهم يتفهمون كل الإجراءات المتبعة لمكافحة الوباء. بدوره، أكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الإمارات، قدمت نموذجاً يحتذى به في التصدي للجائحة، وضربت مثالاً في كيفية استيعابها والحد من مخاطرها، وذلك بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، التي منحت الأولوية القصوى لسلامة جميع السكان، مواطنين ومقيمين، وأمرت بتوفير كل ما يحفظ للناس صحتهم وحياتهم، فكانت الإمارات من الدول السباقة في توفير اللقاحات، كما كانت من أولى الدول وأسرعها في التعافي من الجائحة.

الإمارات كوفيد-19 جائزة جامعة ساليرنو آل حامد

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