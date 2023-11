كايو أو رونالدو أو ميتروفيتش .. من يكون 'أجمل هدف'

وساهم النجم البرتغالي بقوةٍ في تفوق فريقه على شقيقه الخليجي بنتيجة 4-3 في مباراةٍ لُعبت على أرضية "استاد الأول بارك" في الرياض. وفتح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باب التصويت للجماهير على اختيار صاحب أجمل هدف في الجولة الثالثة.

ودخل لاعبون آخرون في الاستفتاء، منهم بغداد بونجاح، هدّاف السد القطري (عيال الذيب)، والذي هز شباك القوة الفيصلي الأردني (النسر الأزرق)، وأليكساندر ميتروفيتش، نجم الهلال السعودي (الزعيم)، والذي سجل ثلاثيةً شخصيةً "هاتريك" ضد مومباي سيتي الهندي.

