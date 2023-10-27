كامبوس يتحدث عن وديات حتا استعدادا للوصل

تطرّق كايكي كامبوس، صخرة دفاع حتا (الإعصار)، باقتضابٍ إلى استعدادات الفريق من أجل سادس جولات دوري أدنوك للمحترفين.

وللمرة الثالثة منذ انطلاق موسم 2022-2023 الجاري، سيجد الإعصار نفسه في مواجهة الوصل (الإمبراطور)، هذه المرة على أرضية "استاد حمدان بن راشد".واسترسل اللاعب البرازيلي متحدثا عن فترة التوقف الدولي ’أيام الفيفا‘ الأخيرة، "لقد خضنا مباراتين وديتين لحل بعض الإشكالات".

وألمح كامبوس إلى الاستفادة من الوديتين، مضيفا، "تبقى علينا أن نترجم كلاعبين حالة التطور التي يعيشها الإعصار داخل أرضية الملعب في أثناء المباراة". وعلى الرغم من الخسارة السابقة بسباعيةٍ نظيفةٍ، والاكتفاء بالتعادل بنتيجة 3-3 في المباراة الثانية بينهما، فقد عبّر كامبوس عن ثقته في قدرة حتا على الفوز على الإمبراطور. headtopics.com

وشدد صاحب القميص رقم 3، "يجب أن يتجلى ذلك فوق المستطيل الأخضر. تلك هي الخطوة الأولى لمواصلة مشوارنا في الدوري".

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