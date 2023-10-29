كالفرت-لوين يقود إيفرتون للفوز على ملعب وست هام

وسجل كالفرت-لوين هدفه في الدقيقة 51 عندما استدار بجسده وأطلق تسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء على أرضية ملعب لندن الرطبة لتتجاوز ألفونس أريولا حارس وست هام.

وتقدم إيفرتون للمركز 15 بعشر نقاط من عشر مباريات بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط بينما يحتل وست هام، الذي خسر الآن ثلاث مباريات متتالية في كافة المسابقات، المركز التاسع برصيد 14 نقطة. وصنع إيفرتون أفضل الفرص في المباراة بينما سنحت لجارود بوين أفضل فرص وست هام لكنه أخطأ المرمى في مناسبتين.

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