كازاخستان تتصدر اليوم الأول من بطولة «المحاربين القدامى»

وفاز لاعب المنتخب السعودي إبراهيم البكر بفضية وزن فوق 100 كجم، لفئة الرجال M6، بعد خسارته النهائي أمام قاسيموف جابيل لاعب أذربيجان الذي توّج بالذهبية، وخسر الجزائري سيد سامح، والسعودي محمد طارق الهوساوي في وزن تحت 90 كجم.
وقام محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات للجودو، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسين الأنصاري ممثل الاتحاد السعودي للعبة بتكريم الفائزين. كما شهدت الجولة الافتتاحية للبطولة تكريم «معمر» الجودو في العالم مهندس الطيران اليوناني نيكولاس كلوفاتوس «94 عاماً» تقديراً لارتباطه وشغفه باللعبة منذ عام 1965، وقدم له محمد جاسم السجواني، والمهندس دينيس فايسر مدير لجنة المحاربين القدامى بالاتحاد الدولي هدايا تقديرية.
وقال نيكولاس كلوفاتوس: «أود التعبير عن سعادتي لزيارة الامارات، وما زلت أتدرب أسبوعياً، وأولادي يمارسون هذه اللعبة، والجودو يعلمنا الكثير من القيم الفاضلة».
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