كازاخستان في صدارة بطولة المحاربين القدامى للجودو

من أبرز النتائج العربية في الجولة الافتتاحية لبطولة المحاربين القدامى فوز السعودي إبراهيم البكر (57 سنة) بفضية وزن فوق 100 كجم لفئة الرجال (M6). وفي ختام منافسات الجولة الافتتاحية قام محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو وحسين الأنصاري ممثل الاتحاد السعودي للجودو، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي وضيوفهم بتكريم الفائزين المخضرمين الأوائل في أجواء احتفالية لا فائز فيها.

كما شهدت الجولة الافتتاحية تكريم (معمر) الجودو في العالم مهندس الطيران اليوناني نيكولاس كلوفاتوس المولود في أثينا في 1929 (94 سنة) الذي صعد لمنصة تتويجه دون مساعدة، وقام بتكريمه محمد جاسم السجواني ودينيس فايسر مدير لجنة المحاربين القدامى بالاتحاد الدولي.

وارتبط كلوفاتوس بلعبة الجودة منذ عام 1965 في اليونان وهو مؤسس نشاط الجودو النسائي هناك، وقال إنه سعيد بزيارة الإمارات، ومؤكداً أنه ما زال يتمرن أسبوعياً لأن جسمه في حاجة للطاقة المتجددة، وأضاف: أبنائي جميعاً يمارسون الجودو المكان الذي تتعلم فيه الكثير من القيم الفاضلة.

