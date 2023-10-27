قيادات تعليمية ورياضية تشيد بمبادرة وسام حمدان بن محمد للمدارس

وتطوير أدائهم ومستوياتهم في مختلف الرياضات، كما أشادت بفوز أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف الثانوية للبنين بالدورة الثانية من الوسام الرائد وتشرفهما باستلام الوسام من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الذي زار المدرستين وهنأهما بالفوز وسلمهما الوسام.

وأشاد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة بأهمية وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية في دعم الرياضة في المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة في إمارة دبي، وتشجيعها على تعزيز الممارسات الرياضية والارتقاء بصحة النشء، وإعداده بدنياً ومهارياً للانضمام إلى الأندية والأكاديميات الرياضية والمنتخبات الوطنية.

وقال: «نبارك لجميع الطلبة الفائزين بهذا الوسام المرموق الذي يُعد حافزاً لهم لبلوغ درجات عالية من التميز في العمل التعليمي والرياضي، مما يضمن مشاركتهم الفاعلة في اتباع حياة صحية تعود بالفائدة على المجتمع وتعزز الممارسات الصحية في المجتمع المدرسي وتوفر بيئة دراسية صحية وممتعة. ونتطلع إلى أن يسهم هذا الوسام في دفع عجلة التطور الرياضي بين جيل المستقبل وتشجيعه على المضي قدماً في ممارسة مختلف أنواع الرياضات والتميز فيها حتى بلوغ مراكز التتويج الوطنية والعالمية». headtopics.com

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن رؤية ودعم ورعاية القيادة الرشيدة لأبناء الدولة ومن يعيشون على أرضها الطيبة وضعت الدولة في الصدارة وحققت التطور الكبير الذي تشهده جميع مجالات الحياة ومن بينها قطاعي التعليم والرياضة.

وقال: «لقد تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور مختبر الابتكار الرياضي الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في عام 2016 وبارك توصياته التي كان من بينها إطلاق وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية الأول من نوعه والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة في القطاع المدرسي من حيث الفعاليات والمنشآت والكوادر المختصة، وتحويل مدارسنا الى أماكن لتخريج الطلبة المتفوقين في مختلف التخصصات الى جانب تفوقهم الرياضي، وكذلك استقطاب وتطوير المواهب... headtopics.com

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قيادات التعليم والرياضة تشيد بمبادرة وسام حمدان للمدارس التعليمية الرياضيةدبي في 27 أكتوبر / وام / أشادت قيادات تعليمية ورياضية بمبادرة وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية، والتي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب الموهوبين وتطوير أداءهم ومستوياتهم في مختلف الرياضات. اقرأ أكثر ⮕

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وزراء ومسؤولون يشيدون بمبادرة 'وسام حمدان للمدارس التعليمية الرياضية' وثمارهاموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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منصور بن محمد يكرم أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف بوسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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