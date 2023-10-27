قيادات التعليم والرياضة: «وسام حمدان» يرتقي بصحة الطلبة ويؤهلهم لتمثيل الأندية والمنتخبات

منصور بن محمد خلال زيارته لأكاديمية دبي الدولية الفائزة بالدورة الثانية من «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية».

وقال الفلاسي: «نبارك لجميع الطلبة الفائزين بهذا الوسام المرموق الذي يُعد حافزاً لهم لبلوغ درجات عالية من التميز في العمل التعليمي والرياضي، ما يضمن مشاركتهم الفاعلة في اتباع حياة صحية تعود بالفائدة على المجتمع وتعزز الممارسات الصحية في المجتمع المدرسي وتوفر بيئة دراسية صحية وممتعة، ونتطلع إلى أن يسهم هذا الوسام في دفع عجلة التطور الرياضي لجيل المستقبل وتشجيعه على المضي قدماً في ممارسة مختلف أنواع الرياضات والتميز فيها حتى بلوغ مراكز التتويج الوطنية والعالمية».

وأكدت الأميري حرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على تعزيز ممارسة الرياضة في البيئة المدرسية ومد جسور التعاون مع كل المعنيين في الدولة من أجل تطوير مهارات الطلبة في مجالات الرياضة والاستثمار بها، موضحة أن المدارس تشكل حاضنة لأبطال الغد. headtopics.com

بدوره، أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب أن رؤية ودعم ورعاية القيادة الرشيدة لأبناء الدولة ومن يعيشون على أرضها الطيبة وضعت الدولة في الصدارة وحققت التطور الكبير الذي تشهده جميع مجالات الحياة ومن بينها قطاعا التعليم والرياضة.

وأضاف: «تقديراً لمكانة هذا الوسام الذي يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي التنفيذي، فقد تفضل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة المدرستين الفائزتين بنفسه وتسليم الوسام لهما والإشادة بجهود إدارتي وطلبة المدرستين لتحقيق التفوق والتميز في هذا المجال، فتركت زيارة سموه أثراً إيجابياً كبيراً لدى المدرستين وشكلت حافزاً لهما للمزيد من التميز وكذلك حافزاً لجميع المدارس الأخرى للعمل بجد ومثابرة وابتكار لنيل الوسام في السنوات المقبلة». headtopics.com

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