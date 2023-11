قوات أمريكية خاصة في إسرائيل تبحث عن الرهائن

ونقلت الصحيفة عن كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات الخاصة، قوله: «إننا نساعد الإسرائيليين بعدد من الأمور أهمها الكشف عن الرهائن، بما في ذلك الرهائن الأمريكيين. إنها حقاً مسؤوليتنا للقيام بذلك». وأضاف أن «قوات العمليات الخاصة الأمريكية في المنطقة مستعدة أيضاً لمساعدة مواطنيها على الخروج وحماية السفارة الأمريكية». ورفض ماير تحديد عدد قوات العمليات الخاصة الأمريكية الموجودة حالياً في إسرائيل.

من جهة أخرى، قال السفير الروسي في إسرائيل في حديث متلفز: «لدينا معلومات تفيد بوجود المزيد من الأشخاص في قطاع غزة الآن، والذين اختطفهم مقاتلو حماس. الحديث لا يدور عن اثنين أو ثلاثة بل يمكننا القول إن عدد المواطنين الروس بين خمسة وستة ويرجح أنهم محتجزون في قطاع غزة». وأضاف أن روسيا على اتصال مستمر مع الجهات الإسرائيلية لمعرفة مصيرهم.

إلى ذلك، أعلن مسؤول إسرائيلي أنّ الشابة الأمريكية-الإسرائيلية ناتالي رانان، التي كانت محتجزة لدى حركة حماس قبل أن تطلق سراحها مع والدتها بعد نحو أسبوعين من احتجازهما، عادت إلى الولايات المتّحدة. (وكالات)ذياب بن محمد يحضر اجتماع مجلس إدارة شركة عُمان والاتحاد للقطارات بمسقط

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA_BRK: 'لا أدوار قتالية'.. قوات أميركية خاصة تصل إسرائيلبعد إعلان الولايات المتحدة إرسال عدد من مستشاريها العسكريين إلى إسرائيل، كشف مسؤولون بالبنتاغون أن قوات أميركية خاصة وصلت إسرائيل للمساعدة بشأن الرهائن لدى

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: واشنطن: لا خطط لنشر قوات أمريكية في غزة ووقف الحرب ليس حلاًأعلنت، واشنطن الأربعاء، أنه لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة الآن أو في المستقبل، فيما

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الشرطة الأسترالية تبحث عن بقايا راكب أمواج تعرّض لهجوم قرشتبحث السلطات الأسترالية، الأربعاء، عن بقايا راكب أمواج يبلغ 55 عاماً، هاجمته سمكة قرش..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: شخص يشتبه في أنه مسلّح يحتجز رهائن في اليابانيحتجز شخص يُشتبه في أنه مسلّح عدداً غير معروف من الرهائن داخل مكتب للبريد في اليابان، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية في العراققال مصدر أمني وآخر حكومي لرويترز الثلاثاء، إن مسيرتين مسلحتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أمريكية، دون وقوع إصابات أو أضرار...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: غوتيريش يحذر من «تصعيد خطر خارج غزة»أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن «قلقه البالغ» إزاء «تصاعد حدة النزاع» بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕