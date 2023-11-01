قوات أمريكية خاصة في إسرائيل تبحث عن الرهائن

ونقلت الصحيفة عن كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات الخاصة، قوله: «إننا نساعد الإسرائيليين بعدد من الأمور أهمها الكشف عن الرهائن، بما في ذلك الرهائن الأمريكيين. إنها حقاً مسؤوليتنا للقيام بذلك». وأضاف أن «قوات العمليات الخاصة الأمريكية في المنطقة مستعدة أيضاً لمساعدة مواطنيها على الخروج وحماية السفارة الأمريكية». ورفض ماير تحديد عدد قوات العمليات الخاصة الأمريكية الموجودة حالياً في إسرائيل.
من جهة أخرى، قال السفير الروسي في إسرائيل في حديث متلفز: «لدينا معلومات تفيد بوجود المزيد من الأشخاص في قطاع غزة الآن، والذين اختطفهم مقاتلو حماس. الحديث لا يدور عن اثنين أو ثلاثة بل يمكننا القول إن عدد المواطنين الروس بين خمسة وستة ويرجح أنهم محتجزون في قطاع غزة». وأضاف أن روسيا على اتصال مستمر مع الجهات الإسرائيلية لمعرفة مصيرهم.
إلى ذلك، أعلن مسؤول إسرائيلي أنّ الشابة الأمريكية-الإسرائيلية ناتالي رانان، التي كانت محتجزة لدى حركة حماس قبل أن تطلق سراحها مع والدتها بعد نحو أسبوعين من احتجازهما، عادت إلى الولايات المتّحدة. (وكالات)ذياب بن محمد يحضر اجتماع مجلس إدارة شركة عُمان والاتحاد للقطارات بمسقط
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