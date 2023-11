قمتان في افتتاح الجولة السابعة من دوري المحترفين

ويدخل صاحب الأرض اللقاء، جريحاً بخسارته المفاجئة في الجولة السابقة أمام خورفكان 2-4، والتي كانت الثانية له في مشوار البطولة بعد خسارته الأولى أمام الوحدة 1 - 2، ما يزيد دافعه اليوم لعدم مواصلة نزيف النقاط وتحقيق فوز مادي ومعنوي على ضيفه بهدف إسعاد جماهيره، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبه، واضعاً في رصيده 10 نقاط بالمركز الخامس.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: دي بور: انتظر من لاعبي الجزيرة ردة فعل قوية أمام الشارقةتمنى الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة ان يظهر فريقه ردة فعل قوية أمام الشارقة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: العين ضيف الوصل في مواجهة المتصدر ووصيفهتشهد المرحلة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين الخميس، قمتين من العيار الثقيل، حين يحل العين المتصدر

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الجولة السابعة من دوري 'أدنوك' للمحترفين تنطلق غداأبو ظبي في الأول من نوفمبر / وام / تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الجولة السابعة من دوري 'أدنوك' لكرة القدم للمحترفين، التي تقام على مدار 3 أيام، وتشهد انطلاقتها قمتين؛ تجمع الأولى الجزيرة مع الشارقة، والثانية الوصل مع العين.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز شهر أكتوبرأبو ظبي في الأول من نوفمبر / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل لشهر أكتوبر 2023، في دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ترشيحات آسيوية لحكام إماراتيين لإدارة مباريات دوري الأبطالدبي في 31 أكتوبر / وام / كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمي حكام إماراتيين لإدارة مباراتين في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: نفط البصرة والكرخ يقسوان على أمانة بغداد والميناءحقق فريق نفط البصرة فوزاً كبيراً على ضيفه فريق أمانة بغداد 3 -0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «البصرة الدولي»، ضمن الجولة الثانية من دوري نجوم العراق لكرة القدم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕