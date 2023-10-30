قمة مستخدمي شيري تتصدر في الابتكار والمبادرات الإنسانية.

حققت شركة"شيري"، وهي العلامة التجارية الرائدة في قطاع السيارات، نجاحاً باهراً خلال فعالية يوم التكنولوجيا الخاص بها لعام 2023، التي أُقيمت في 16 أكتوبر في مدينة ووهو الصينية، كجزء منقمة مستخدمي"شيري" الدولية التي تنظمها.
وفي كلمة ألقاها خلال الحدث، قال يين تونغيو، رئيس لجنة ممثلي الشركة ورئيس مجموعة"شيري" القابضة المحدودة:"يتمثل هدفنا في إنشاء منظومة مبتكرة قوّية وناجحة للغاية ذات جوهر قوي. إذ لا تكتفي"شيري" بتكريس جهودها لرعاية المواهب داخل الشركة فحسب، إنما تدأب أيضاً باستمرار لاستقطاب كبار الخبراء من جميع أنحاء العالم".
وفي ما يتعلق بابتكار المنتجات، أكد تونغيو أنّ"شيري" تركز على خطوط الإنتاج المتطورة لابتكار منتجات مميزة وعصرية وعالية الجودة. وأضاف:"إنّنا نسعى لبناء سمعة طيبة تتحدث عن نفسها، وتُحدث تأثيراً كبيراً في مساعينا". headtopics.com
ومع اكتساب الشركة قاعدة مستخدمين عالمية تتجاوز 12 مليون مستخدم في أكثر من 80 دولة، ارتفع مستوى القدرة على تمييز علامة"شيري" التجارية بمعدل 300 في المائة، مع معدّل توصية يتخطّى الـ60 في المائة. وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، حققت"شيري" معدل نمو مركباً يصل إلى 91 في المائة.
وخلال قمة مستخدمي"شيري" الدولية، وكجزء من استراتيجية"شيري" العالمية والتزامها بالأنشطة الخيرية، أعلنت العلامة التجارية عن إبرام شراكة مهمة مع منظمة اليونيسيف لدعم برامج التعليم على نطاق عالمي. وقد تجلّت هذه الشراكة بين"شيري" واليونيسيف في توقيع اتفاقية مدتها سنتان بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي لدعم برامج التعليم العالمية، مع التركيز على مساعدة الأطفال المعرّضين للمخاطر. headtopics.com
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