قلق أممي من التصعيد ودعوات إلى وقف دوامة الموت

وقال غوتيريش في بيان: «أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة النزاع بين إسرائيل وحماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة. وهذا يشمل توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية التي يرافقها غارات جوية كثيفة، إضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل». وأضاف أن «المدنيين تحملوا العبء الأكبر جراء القتال منذ البداية». وكرر غوتيريش إدانته لهجوم حماس في 7 من أكتوبر/تشرين الأول، مطالباً بإطلاق سراح الرهائن.

وبحسب غوتيريش: «أدين قتل المدنيين في غزة وأشعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بأن ثلثي القتلى هم من النساء والأطفال». وشدد غوتيريش أيضاً على مخاوفه «بشأن خطر التصعيد الخطير خارج غزة». وتابع «أدعو جميع القادة إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس لتجنب حريق أوسع نطاقاً»، مكرراً دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني «فوري». وقال غوتيريش في بيان «حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات...

ومن جانبه، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن المنقسم إلى الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء «دوامة الموت» في الشرق الأوسط. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمام مجلس الأمن في نيويورك «يمكن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه، وآمل بأن تتجاوزوا انقساماتكم وتمارسوا سلطتكم في المطالبة بذلك».

وكان مجلس الأمن الدولي عقد الليلة قبل الماضية، بطلب من دولة الإمارات والصين، اجتماعاً طارئاً حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، لبحث التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وللاستماع إلى إحاطات من مسؤولين في الأمم المتحدة حول الوضع الراهن.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: مفوض اللاجئين يدعو مجلس الأمن إلى وقف دوامة الموت في الشرق الأوسط وتجاوز الانقسامموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مفوض اللاجئين لمجلس الأمن: تجاوزوا انقساماتكم وأوقفوا «دوامة الموت» بالشرق الأوسطدعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى الاتحاد، ودعم وقف

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأمم المتحدة تحذّر من شتاء قاس على أوكرانياحث مسؤول أممي مكلّف بتنسيق الشؤون الإنسانية، مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على مواصلة «التركيز» على أوكرانيا،

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مجلس الأمن الدولي يسابق التصعيد لفرض هدنة إنسانيةبدأ مجلس الأمن في سباق مع الوقت،لإنهاء التصعيد المدمر في قطاع غزة، وقبيل جلسة المجلس، مساء أمس، بطلب من دولة الإمارات

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تفاؤل سوداني بالتوصل إلى وقف الحرب في مفاوضات جدةقال مستشار قائد قوات الدعم السريع، هارون مديخر، أمس الاثنين، إن سير المفاوضات مع الجيش السوداني في مدينة جدة السعودية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: روسيا تحذر من صدام مباشر بين القوى النووية بسبب «التصعيد الغربي»تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕