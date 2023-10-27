قطع للاتصالات وقصف إسرائيلي «غير مسبوق».. ماذا يحدث في غزة؟

، متهمة إسرائيل بالقيام بذلك لارتكاب مجازر.وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وكالة «فرانس برس»، وأخرى نشرتها «حركة حماس» الفلسطينية، تعرض شمالي قطاع غزة إلى قصف إسرائيلي كثيف هو الأعنف منذ بداية الحرب الأخيرة، لا سيما على مدينة غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة: إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الإنترنت بالكامل لارتكاب مجازر»، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يقوم بقصف جوي وبري ومن البحر هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمالي القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي لوكالة «فرانس برس» أنه يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة تستهدف حركة حماس التي تسيطر على القطاع. وأضاف: «في الساعات الأخيرة، كثّفنا الغارات في غزة. ويشنّ سلاح الجو هجوماً واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية الإرهابية». headtopics.com

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري ل«حماس» عبر «تيليغرام» إنها أطلقت رشقات صاروخية في اتجاه إسرائيل رداً على القصف بحق المدنيين الفلسطينيين.ودوت صفارات الإنذار في مدينتي عسقلان وسديروت جنوبي إسرائيل قرب قطاع غزة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

«الهلال الأحمر»: قطع إسرائيل للاتصالات في غزة يعوق إسعاف المصابينأعلنت شركة «جوال» الفلسطينية على صفحتها على «فيسبوك»، الجمعة، انقطاع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: غزة ستتكبد «وابلاً غير مسبوق من المآسي»حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من أنه «بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية». اقرأ أكثر ⮕

تظاهرات في الضفة الغربية ودول عربية دعماً لغزةتظاهر آلاف الأشخاص الجمعة في الضفة الغربية ودول عربية عدة دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف منذ اقرأ أكثر ⮕

غارات مكثفة على شمال غزة.. وإسرائيل تقطع الاتصالاتكثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبطة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي للقطاع في أي ل اقرأ أكثر ⮕

هجوم جوي وبحري غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في غزةيتعرض شمالي قطاع غزة مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف هو الأعنف منذ بداية الحرب الأخيرة، لا سيما مدينة غزة على اقرأ أكثر ⮕

انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في غزة بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها الطيران والمدفعية الإسرائيليةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕