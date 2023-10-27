قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وانقطاع الاتصالات والإنترنت

تعرض شمال قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف، بحسب ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه "يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع"، فيما أعلنت الحركة انقطاع الاتصالات والانترنت عن القطاع تزامناً مع الغارات الإسرائيلية.

اقرأ أكثر:

emaratalyoum »

غارات مكثفة على شمال غزة.. وإسرائيل تقطع الاتصالاتكثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبطة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي للقطاع في أي ل اقرأ أكثر ⮕

250 ألف إسرائيلي يغادرون منازلهم في خضم حرب غزة والاشتباكات على حدود لبنانتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في غزة بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها الطيران والمدفعية الإسرائيليةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تشن أعنف هجوم على درعا السورية وتقصف حلبذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، أمس الأربعاء، أن ثمانية عسكريين قتلوا وأصيب سبعة آخرون في قصف إسرائيلي بالقرب من مدينة درعا في جنوب غرب البلاد اقرأ أكثر ⮕

مسؤول إسرائيلي: كلفة الحرب في غزة ستفوق التقديراتقال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية الخميس، إن إسرائيل ستضطر على الأرجح لإنفاق مبلغ أكبر لتمويل الحرب على حركة حماس عما قدره بنك إسرائيل هذا .. اقرأ أكثر ⮕

مسؤول إسرائيلي يشكك في تقديرات الكلفة الحقيقية للحرب في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕