قصف إسرائيلي على مستشفيات ومدارس في قطاع غزة.. واستهداف منزل هنية

انتشرت مقاطع فيديو لكثير من أهالي غزة عند شاطئ القطاع، لكن للأسف لم يأتوا للاستجمام وسط حرب إسرائيلية مدمرة تستهدف الحجر والبشر. ورغم الخطر الذي يحدق بهم، وإمكانية تعرضهم للقصف الإسرائيلي، يضطر أهالي غزة للمجيء إلى الشاطئ للاستحمام وغسل الثياب والأواني في ظل انقطاع الماء عن القطاع منذ شنت الحرب عليهم قبل نحو شهر. ويقول فتية كانوا على الشاطئ إنهم يغتسلون رغم ملوحة مياه البحر، كما أن أمهاتهم يغسلن الثياب لعدم توفر المياه في مدارس إيواء حشرت العائلات النازحة بها وتحولت إلى ملاذ مؤقت لهم.

أتم قطاع غزة، اليوم السبت، 4 أسابيع من التصعيد بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع المحاصر، والعنوان الأساسي هو سقوط المزيد من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، وسط أوضاع مأساوية، فيما تعد غزة مقبرة جماعية رابعة للضحايا مجهولي الهوية.قصف إسرائيلي على مستشفيات ومدارس في قطاع غزة.. واستهداف منزل هني

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