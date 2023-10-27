قصف إسرائيلي غير مسبوق على غزة وتوسيع العمليات البرية

تعرض قطاع غزة مساء أمس الجمعة لقصف إسرائيلي كثيف «هو الأعنف» منذ بداية الحرب ولا سيما مدينة غزة بالتزامن مع انقطاع شبكة الإنترنت والاتصالات في القطاع المحاصر، مع إعلان الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة، قي حين حذّرت الأمم المتحدة من «وابل غير مسبوق من المآسي»، محذرة، من موت جماعي للمدنيين في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه «يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة». وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية «كان» أنها «أقوى ضربات» إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب.قطع الاتصالات وقالت شركة جوال الفلسطينية على صفحتها على فيسبوك أمس الجمعة إن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في قطاع غزة انقطعت بصورة كاملة بسبب القصف الشديد. وأعلنت حكومة حركة حماس مساء الجمعة انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بالقيام بذلك «لارتكاب مجازر».في الأثناء حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، من أنه «بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية».
إلى ذلك قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني: «سيموت العديد من الأشخاص قريباً، جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة»، مضيفاً أن «الخدمات الأساسية تنهار، والأدوية تنفد، والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي». وشدد لازاريني على أن غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية «متواصلة، وتحدث فرقاً». headtopics.com
وتابعت: «لا يوجد مكان آمن في غزة. إجبار الناس على إخلاء (مكان ما) في هذه الظروف.. وفي ظل حصار تام، يثير مخاوف جدية من التهجير القسري، وهي جريمة حرب».