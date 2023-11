قصف إسرائيلي جديد على مخيم جباليا للاجئين

وقال الدفاع المدني في بيان "تم انتشال عائلات بأكملها من تحت الأنقاض"، مشيرا إلى دمار هائل في المخيم الذي أظهرت صور لوكالة فرانس برس انهيار مبان عدة فيه.وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: 50 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مخيم جبالياأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل خمسين شخصاً على الأقل، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع، الثلاثاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «حماس» تعلن مقتل 7 رهائن في قصف مخيم جبالياقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: إسرائيل: غارة مخيم جباليا استهدفت قيادياً في حماس.. والحركة تنفيفيما أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه شن غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة للقضاء على قيادي في حركة حماس، نفت الحركة المسلحة ذلك.وقال الجيش في بيان إن

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: مجزرة جديدة.. 400 قتيل في قصف إسرائيلي على مخيم جبالياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 50 شخصاً في الهجوم الإسرائيلي على مخيم جبالياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕