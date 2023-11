قصف روسي على 100 بلدة في أوسع هجوم منذ 10 أشهر

وقال وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمينكو، في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: «خلال الساعات الـ24 الماضية، تم قصف 118 بلدة في عشر مناطق». وأضاف: «هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام الجاري».

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة بولتافا، فيليب برونين، إن روسيا استهدفت مصفاة النفط في أوكرانيا عدة مرات خلال الحرب. وتقول كييف إن المصفاة لم تكن تعمل، وإنه تم إخماد الحريق بسرعة. ويرى مراقبون، أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين، يخشون أن تكثف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد قبل حلول الشتاء، على غرار العام الماضي.كما أدى هجوم بمسيرة روسية إلى مقتل شخص وإصابة أربعة في نيكوبول جنوب البلاد.

وصرح الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إحنات، للتلفزيون الوطني: «كانت منطقة بولتافا محور الهجوم، إذ إنها تعرضت للهجوم على عدة موجات».

