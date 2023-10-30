قرار 'فيفا' في 'فضيحة روبياليس'

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإثنين رئيس الاتحاد الإسباني السابق للعبة لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات، على خلفية فضيحة القبلة الشهيرة للاعبة المنتخب الإسباني جيني هيرموسو خلال مراسم تتويجه بكأس العالم للسيدات.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: "قررت اللجنة التأديبية لفيفا منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات"، معتبراً أنه "انتهك المادة 13 من قانون فيفا التأديبي".

وأضاف: "أبلغت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم بتفاصيل هذا القرار. وبموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام روبياليس 10 أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلَّل (...) مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف" أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي. headtopics.com

وقدّم روبياليس استقالته في سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أسابيع من فضيحة تقبيل هيرموسو بالقوة على شفتيها، إثر فوز إسبانيا على انكلترا في سيدني في 20 أغسطس، رغم أنّه صرّح في ما بعد انها حصلت "بالتراضي". وواجه انتقادات واسعة واتُهم بـ"الاعتداء الجنسي" من قبل محكمة إسبانية، وتم منعه من الاقتراب من اللاعبة لمسافة 200 متر.

وكان "فيفا" أوقف روبياليس في 26 أغسطس عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوماً وفتح تحقيقاً بحقه.

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