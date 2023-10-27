قتيل أثناء تفكيك روسيا شبكة «عملاء» أوكرانيّين في زابوريجيا

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الجمعة، أنها فكّكت شبكة «عملاء» أوكرانيين، كانت تعمل في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا من زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل أحدهم خلال هذه العملية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إنه وضع حدّاً لأنشطة ثلاث مجموعات كبيرة من العملاء الذين تم تنسيق عملهم من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لـ«جمع المعلومات وممارسة التأثير النفسي على سكان المنطقة».

واتُّهموا بتحريض السكان المحليين عبر إحدى وسائل الإعلام وقناة تيليغرام، على «جمع ونقل معلومات إليهم عن مواقع وتحرّكات العسكريين الروس والمعدّات العسكرية وغيرها من المعلومات». وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: «اعتقلت عناصر الأمن مواطنين أوكرانيين وروساً متورّطين في هذه الأنشطة غير القانونية»، موضحاً أنّ أحد المشتبه فيهم «قاوم بالأسلحة وقُتل بالرصاص أثناء الرد». headtopics.com

وأصيب النائب الأوكراني السابق أوليغ تسارينوف، الذي عبر إلى الجانب الروسي في عام 2014، بجروح خطيرة، حسب ما أعلن مسؤول في الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا الجمعة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

زيلينسكي: أوكرانيا سترد على روسيا إذا هاجمت منشآت الطاقة هذا الشتاءقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن أوكرانيا سترد على روسيا هذا الشتاء، ولن تكون في موقع دفاعي فحسب، إذا شنت موسكو حملة جوية، تهدف إلى إخراج شبكة الكهرباء الوطنية عن الخدمة. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 7028 فلسطينياًتجاوزت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي عتبة السبعة آلاف قتيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس. اقرأ أكثر ⮕

روسيا تصف محادثات السلام في مالطا بـ «المعادية»انتقدت روسيا الخميس، محادثات السلام المدعومة من أوكرانيا، والمقرر عقدها في مالطا نهاية الأسبوع المقبل اقرأ أكثر ⮕

«كليفلاند كلينك أبوظبي» يجري أول عمليات لزراعة الكلى بمساعدة الروبوتأجرى «مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي»، وهو جزء من شبكة M42، بالتعاون مع زملاء من «كليفلاند كلينك» في الولايات المتحدة، ثلاث عمليات جراحية لزراعة الكلى اقرأ أكثر ⮕

«إكس» تختبر إضافة المكالمات الصوتية والمرئيةتُجري شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» («تويتر» سابقاً) اختبارات على إضافة أداة تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية... اقرأ أكثر ⮕

غزة تواجه «الهجوم المتعاظم» وإسرائيل تجهز لحرب «تستغرق أعواماً»عاش قطاع غزة، أمس الخميس، اليوم العشرين تحت نيران القصف الإسرائيلي مسجلاً مئات الضحايا بين قتيل وجريح خلال ساعات اقرأ أكثر ⮕