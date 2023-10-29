قتيل و36 مصاباً في انفجار بمركز للمؤتمرات بولاية هندية

قتل شخص واحد وأصيب 36 آخرون، في انفجار وقع بمركز للمؤتمرات لجماعة دينية مسيحية في مدينة كوتشي، بولاية "كيرالا" الهندية صباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم، أن امرأة لقيت حتفها في الانفجار، لكن لم يتم تحديد هويتها بعد. وذكرت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية الهندية اليوم أنه تم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات على الأقل، في غضون دقائق من بدء اجتماع الصلاة.

وأضافت القناة أن الحادث وقع خلال اجتماع لطائفة "شهود يهوه" المسيحية، في مركز للمؤتمرات في منطقة "كالاماسيري"، على بعد نحو 10 كيلومترات من كوتشي وكان يحضر اجتماع الصلاة نحو 2000 شخص.وذكر مسؤولون أن المتفجرات وضعت داخل صندوق طعام. headtopics.com

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